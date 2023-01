‘Onze’ Mechelse herder slimste hondenras ter wereld, maar niet voor Vlaamse expert: “Slaafs bevelen opvolgen, is dat dan intelligentie?”

Groene komeet zal voor het eerst in 50.000 jaar aan de nachtelij­ke hemel verschij­nen

Aan alle sterrenspotters, januari is het moment om je telescoop van onder het stof te halen. Deze maand zal voor het eerst in 50.000 jaar een groene komeet te zien zijn aan de nachthemel. Je hebt wel een telescoop of verrekijker nodig om hem duidelijk te zien.

15:01