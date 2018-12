Onze beste artikels zijn HLN+ en jij krijgt er elke dag 1 cadeau! redactie

06 december 2018

12u00 0 Als fan van HLN wil je álles kunnen lezen. Niet enkel de gratis artikels -liveblogs, het leukste van het web, de nieuwsquiz, … - maar ook die artikels die je nergens anders vindt, en waar de redactie extra veel tijd in steekt. Omdat ze exclusief zijn, omdat ze je haarfijn de achtergrond bij nieuws uitleggen, of omdat ze je heel praktisch gidsen. Die artikels komen in HLN+ en zijn enkel voor abonnees.

Je hoeft ons daar trouwens niet voor op ons woord te geloven: ontdek de meest populaire HLN+ artikels op dit moment en kies er elke dag zelf iets gratis uit. De actie loopt tot eind 2018, laat de kans niet liggen om in deze feestmaand je te laten inspireren door onze redactie.

Deze kerst heb jij gegarandeerd heel wat te vertellen aan de feesttafel:

• Zoek je een smartphone als kerstcadeau? Het hoeft niet altijd een iPhone of Samsung te zijn. Deze toestellen zijn even straf én goedkoper

• Plannen om te starten met beleggen in 2019? Ontdek de tips van vier topbeleggers

• Teveel genoten van eten en drinken tijdens het eindejaar? Voedingsexpert onthult hoe je van dat vervelende buikje verlost raakt

• Wil je een topwijn serveren maar je niet blauw betalen? Onze expert selecteerde 10 topwijnen onder 10 euro

Ontdek alle populaire artikels op HLN+

HLN+, altijd exclusief en verhelderend



Of het nu om interviews met de grootste Hollywoodsterren gaat, de strafste Rode Duivels in de Premier League, of aangrijpende crimi-dossiers: onze reporters zetten je op de eerste rij. Het zijn stuk voor stuk échte specialisten.

Kristof Terreur is de enige Belgische reporter die permanent vanuit Engeland werkt en bijna dagelijks contact heeft met de belangrijkste Rode Duivels.

Kristien Morato woont en werkt in Hollywood en praat voor HLN met de grootste sterren. George Clooney, Angelina Jolie of Vin Diesel zijn maar een paar van de namen die het voorbije jaar voor haar tijd maakten. Ze is de enige Belgische in de jury van de Golden Globes.

Guy Van Vlierden is terreurspecialist en kent als geen andere de Belgische netwerken achter de Syrië-strijders en IS-terroristen. Hij wordt ook door grote buitenlandse zenders als CNN of BBC geregeld gevraagd voor zijn expertise.

Bjorn Maeckelbergh leidt het team gerechtsjournalisten van HLN. Het waren zij die vorig jaar in primeur het nieuws over de doorbraak in het Bende-dossier brachten. Even vaak brengen ze aangrijpende interviews met de mensen die slachtoffer worden van een misdrijf.

Jeroen Bossaert werkte als onderzoeksjournalist de voorbije maanden op dossiers die stuk voor stuk de actualiteit dagenlang bepaalden. Zo bracht zijn reeks over intercommunales een echte mentaliteitswijziging in de politiek teweeg. En toonde hij aan hoe we jaarlijks 100 miljoen teveel betalen aan dure medische hulpmiddelen.

Maar ook de meest spraakmakende columnisten schrijven exclusief voor HLN: Rik Torfs, Jan Mulder, politiek analist Jan Segers en Tom Boonen.

Praktische artikels waar je écht iets aan hebt

In "HLN Test" gidsen we je zodat je slimme keuzes kan maken. Of het nu gaat om de beste smartphones voor minder dan 350 euro, 15 alcoholvrije bieren voor tijdens tournée minerale, of wat je in 2018 het best met je spaargeld kan doen … wij geven advies waar je écht iets aan hebt.

Uiteraard over wonen, reizen, technologie of lekker -én gezond- eten (Sandra Bekkari deelt wekelijks haar recepten).

Maar evengoed over relaties en seks. Goedele Liekens gaat exclusief voor HLN in "SOS Goedele" elke week in op vragen van onze lezers.

Het nieuws roept elke dag heel veel vragen op. En je kan dan wel headlines scannen op Facebook of Google, veel slimmer word je daar niet van. In een heldere taal en met duidelijke antwoorden doen onze journalisten dat wel. Over die onderwerpen waar jij op dat moment van wakker ligt. Dimitri Antonissen

Is er toch een onderwerp of vragen die we over het hoofd zien? Laat het ons weten op 3535@hln.be en we kijken of we voor jou in HLN+ aan de slag kunnen gaan.

Als hoofdredacteur ben ik trots op alles wat we doen. Maar zeker op die stukken waar we voor HLN+ extra veel energie in steken. Ik hoop dat je wil ontdekken wat HLN+ zo uniek maakt.

Veel leesplezier!

Dimitri Antonissen



Hoofdredacteur Het Laatste Nieuws

Heb je opmerkingen of ideeën om het in de toekomst nog beter te maken? Stuur me persoonlijk een e-mail.