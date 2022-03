Onze 75-plussers slikken te veel geneesmiddelen: 15 verschillende medicijnen in laatste levensmaand

OVERZICHT. Russen bestoken basis bij Rivne en vallen opnieuw Charkiv aan: dit gebeurde vannacht in Oekraïne

In de nacht van dinsdag op woensdag werden Russische aanvallen in het noordwesten en -oosten van Oekraïne gemeld. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemde de onderhandelingen met Moskou in een nieuwe videoboodschap “zeer moeilijk”. In het hart van de Europese wijk in Brussel werd aan de vooravond van het bezoek van Joe Biden geprotesteerd tegen de oorlog. De Amerikaanse president landt vanavond in Brussel om topontmoetingen bij te wonen van de NAVO, de Europese Unie én de G7.

6:45