Ontwerper Raf Simons zet na “buitengewone reis van 27 jaar” zijn modelabel stop

Modeontwerper Raf Simons zet “na een buitengewone reis van 27 jaar” zijn modelabel stop. Dat kondigt hij aan op Instagram. De lente- en zomercollectie van 2023 was de laatste collectie voor het label Raf Simons. De ontwerper, die eerder onder meer voor Calvin Klein en Dior werkte, blijft wel nog aan de slag bij Prada, waar hij ‘co-creative director’ is.

“De lente- en zomercollectie van 2023 is het einde van een buitengewone reis van 27 jaar en het laatste seizoen van het modemerk Raf Simons”, zo meldt ontwerper Raf Simons op Instagram. “Ik mis de woorden om uit te drukken hoe trots ik ben op alles wat we hebben bereikt. Ik ben dankbaar voor de ongelooflijke steun van mijn team, van mijn medewerkers, van de pers en kopers, van mijn vrienden en familie, en van onze toegewijde fans en trouwe volgers. Bedankt allemaal, dat jullie in onze visie en in mij geloven”, aldus de ontwerper.

De modeshow van de lentecollectie van 2023, die door het overlijden van de Britse Queen werd uitgesteld van september tot oktober, eindigde in één groot feest op de catwalk in Londen.

Modeblad Vogue vroeg Simons om meer commentaar, maar zijn communicatieteam liet weten dat de Instagrampost de enige officiële communicatie is over de stopzetting van het label.

De kledingstukken uit de beginjaren van Simons halen vaak hoge prijzen tijdens veilingen en op doorverkoopsites. In 2020 heeft hij door de jaren heen zo’n 100 stuks van zijn kenmerkende ontwerpen opnieuw uitgebracht, waaronder de spraakmakende samenwerking met Sterling Ruby.

Prada

Simons zal blijven werken bij Prada, waar hij in februari 2020 werd benoemd tot ‘co-creative director’ van het merk, samenwerkend met Miuccia Prada “met gelijke verantwoordelijkheden voor creatieve inbreng en besluitvorming”, liet het bedrijf destijds weten. De eerste gecodeerde collectie werd digitaal onthuld voor het voorjaar van 2021 tijdens de Milan Fashion Week. Prada heeft gezegd dat Simons’ contract met het modehuis “in theorie voor altijd is”.

Raf Simons, geboren in Neerpelt in 1968, richtte in 1995 zijn Raf Simons-label voor mannenmode op na een stage bij modeontwerper Walter Van Beirendonck. Hij kreeg al snel een cultstatus vanwege zijn collecties die gericht waren op jongeren en gebaseerd waren op underground kunst en muziek.

De volgende keer dat we Simons zien, is in de mannenmodeshow van Prada in januari, aldus Vogue. Van 2016 tot 2018 was hij ook ‘chief creative officer’ van Calvin Klein. Hij werkte ervoor ook enkele jaren voor Jil Sander en Dior.