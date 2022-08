Ontvoerde ex-vriendin (23) uit auto bevrijd na lange achtervolging die in België begon, politie lost schoten

Franse skikampi­oen Adèle Milloz (26) sterft na val in Alpen: “Een stralende jonge vrouw”

Bij het beklimmen van een berg in het Mont Blancmassief is afgelopen vrijdag voormalig wereldkampioen toerskiën Adèle Milloz op 26-jarige leeftijd om het leven gekomen. Dat nieuws wordt bevestigd door de Franse berg- en klimfederatie in een verklaring. “Adèle was een stralende jonge vrouw. Haar glimlach en goede humeur zullen worden gemist”, laat voorzitter Olivier Greber weten.

