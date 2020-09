Ontvoerde en mishandelde Belgische vrouw bevrijd uit afgelegen boerderij in Spanje HR

16 september 2020

10u19

Bron: Diaro Sur, Mijas Comunicacion 0 De politie heeft een Belgische vrouw bevrijd die door haar partner was ontvoerd en opgesloten in een afgelegen boerderij in Spanje. De vrouw was volledig bont en blauw geslagen. Toen haar ontvoerder even niet oplette, slaagde ze erin de buitenwereld te verwittigen.

De Spaanse Guardia Civil viel ongeveer een week geleden binnen de afgelegen boerderij in Mijas, in de provincie Malaga. Ze waren over de ontvoering getipt door de Belgische politie. Toen haar partner even niet oplette, slaagde de vrouw er immers in haar broer te verwittigen, die in ons land verblijft. Hij verwittigde op zijn beurt de Belgische politie, waarna de Guardia Civil in actie kwam.

Zij wisten ongeveer waar ze moesten gaan zoeken, maar hadden geen exacte locatie doorgekregen. Ze wisten alleen dat de vrouw opgesloten was in een huis in Las Lagunas in Mijas, op een 5 à 6 kilometer van de kust. De politie zette in de buurt een grootschalige zoekactie op gang.

Toen agenten aanklopten bij een afgelegen boerderij, werden ze begroet door de ontvoerder zelf. De nog jonge ontvoerde vrouw bleek binnen in een kamer te zitten. Ze was niet vastgebonden, maar kon ook niet ontsnappen omdat ze door de 28-jarige man zwaar bedreigd was.

Drugs

De vrouw bleek zwaar toegetakeld met een gezwollen oog en vele blauwe plekken op het gezicht, armen en lichaam. Hoe lang ze al was opgesloten in de boerderij, is niet bekendgemaakt. Haar partner, een 28-jarige Belg, is ter beschikking gesteld van het Spaanse gerecht. Volgens verklaringen van de broer van het slachtoffer, zou de dader drugs gebruiken en psychische problemen hebben.

Lees ook:

Spaanse politie na schietpartij met Nordin Benallal: “Niet opgewassen tegen dit soort criminelen”

Politie ontdekt 1,3 miljoen euro in koffer van Belg op Spaanse autostrade

Belgische “huurmoordenaars” betrapt tijdens ontvoering in Spaans drugsmilieu