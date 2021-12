Ontslagen hoofdarts Jan Palfijn betwist ontslag: “Men kan iemand geen twee keer ontslaan”

Dodental in Maleisië loopt op tot 27 na ergste overstro­min­gen in jaren

De dodentol in Maleisië na de ergste overstromingen in jaren, veroorzaakt door de stortregens van afgelopen weekend, is opgelopen. Er zijn zeker 27 doden gevallen en ruim 70.000 Maleisiërs hebben vanwege het natuurgeweld hun huis noodgedwongen verlaten.

12:27