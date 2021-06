Ontmanteling kerncentrales kost minstens 40 miljard euro, Van der Straeten wil zekerheid dat de regering niet voor de kosten moet opdraaien

Wie gaat dat betalen?

Van der Straeten maakte zich sterk dat de vervuiler, uitbater Engie Electrabel, voor de kosten moet opdraaien. Het is echter niet zeker of Engie Electrabel daar wel de intentie toe heeft. Eind vorig jaar nog maakte Electrabel bijna 700 miljoen euro over aan het Franse moederbedrijf Engie, ondanks rode cijfers. Daarom wil de minister nu extra garanties inbouwen.

MR trekt aan alarmbel

Voormalig minister van Energie, Marie Christine Marghem (MR), was wederom niet onder de indruk van Van der Straeten. Zij maakt zich zorgen om andere kosten. Zo herhaalde Marghem dat de regering na de evaluatie in november de twee jongste kerncentrales toch zal moeten openhouden om zo bevoorradingszekerheid te garanderen en te fel stijgende energieprijzen tegen te gaan. “Het is fundamenteel dat we ons daar nu al op voorbereiden. Als we het bedrijf later pas vragen om iets te doen dat niet voorzien was, dan zal de verlenging van de levensduur zeer duur zijn”, zei ze.