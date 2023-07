Onthuld: het viersterrenhotel La Dolce in Terhulpen was onderduikadres van terreurjury

Het ultrageheime adres van de jury van het grote terreurproces was 19 dagen lang het viersterrenhotel La Dolce in het Waals-Brabantse Terhulpen. Een kamer - de meeste met zicht op het Zoniënwoud - kost er minstens 145 euro. De duurste suite goed 500 euro per nacht. Ontwaken met vogelgezang is in de prijs inbegrepen. Het Amerikaans ontbijtbuffet niét.