Ontdek jouw geboortekrant

Drie experts over plaag van krakers in Spaanse tweede verblijven: “Je kan het slot niet meer opnieuw veranderen, want dan riskeer je zélf een klacht wegens inbraak”

Klopt het dat krakers in Spanje beter beschermd zijn dan de eigenaars, zoals de Vlaamse Danielle te horen kreeg toen ze niet meer in haar gekraakte appartement geraakte? En wat kan je doen om je Spaanse casa te beveiligen? We gingen te rade bij drie experts in België en Spanje. “Er is een maffia die verlaten huizen opspoort en de ‘okupas’ valse huurcontracten bezorgt.”