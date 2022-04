Ons land belooft 800 miljoen euro op conferentie voor Oekraïne: “België laat niemand in de steek”

Tijdens een internationale conferentie georganiseerd door de Europese Commissie en de Canadese premier Justin Trudeau in de Poolse hoofdstad Warschau, is zaterdag 10,1 miljard euro beloofd voor Oekraïne. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd. België belooft 800 miljoen euro.

De wereld belooft 9,1 miljard euro voor de campagne ‘Stand up for Ukraine’. Daarbij komt nog een miljard euro van de Commissie, in samenwerking met de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD), voor de ontheemden in Oekraïne. “Dat is fantastisch”, aldus Von der Leyen.

Met de campagne, die op 26 februari gelanceerd werd, willen de EU en Canada geld verzamelen voor de Oekraïense vluchtelingen.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) laat op Twitter weten dat België 800 miljoen euro voorzien heeft. “’Op dit eigenste moment zijn meer Belgische vrachtwagens met medische hulp en voedsel onderweg naar Oekraïne”, zegt hij in een video.

Videoboodschap

“Ons hart is gebroken door wat er allemaal gebeurt. We zijn elke dag gechoqueerd door de pure onmenselijkheid. Woningen en ziekenhuizen worden vernietigd, families uit elkaar gerukt. Grootouders weten niet of hun kleinkinderen nog altijd leven. En de ziekmakende brutaliteiten, oorlogsmisdaden waarbij jonge moeders verkracht worden door Russische soldaten”, aldus De Croo in een video gericht aan Von der Leyen en Trudeau. Hij benadrukt dat de Belgen sinds dag één hun hart en hun huis geopend hebben voor families op de vlucht.

“Als Belgische regering hebben we beslist om 800 miljoen euro te budgetteren om Oekraïne en de Oekraïense burgers te ondersteunen. Het gaat van de opvang van vluchtelingen in België tot de humanitaire hulp in Oekraïne en zijn buurlanden”, zegt De Croo, die verzekert dat België niemand in de steek laat.

