Onrust in Bagdad houdt aan ondanks uitgaansverbod: Nederland evacueert ambassadepersoneel

Ondanks het uitgaansverbod dat werd afgekondigd, is het ook in de avonduren onrustig gebleven in Bagdad. Opnieuw werd ook geweervuur gemeld. Maandag liep de spanning tussen rivaliserende sjiitische groeperingen op nadat aanhangers van de invloedrijke geestelijke Muqtada al-Sadr uit protest het regeringspaleis hadden bestormd in de afgeschermde groene zone van de Iraakse hoofdstad. Dat was een reactie op het bericht dat hun leider de politiek verlaat. Maandagavond kondigde Muqtada al-Sadr een hongerstaking aan. De staf van de Nederlandse ambassade verblijft om veiligheidsredenen in de Duitse ambassade.

Het gevolg waren ongeregeldheden en botsingen met islamitische tegenstanders, die banden hebben met Iran, en met ordetroepen in de beveiligde wijk waar veel overheidsinstellingen en ambassades zijn gevestigd en waar ook het parlementsgebouw staat. Artsen meldden maandagavond dat twaalf volgelingen van Sadr om het leven zijn gekomen, 270 andere betogers liepen letsel op. Dat varieerde van schotwonden tot het inademen van traangas.

Lees ook Twaalf doden bij onrust in Irak, legerleiding kondigt avondklok af

Sadr (48) liet eerder op de dag via Twitter weten de politiek nu definitief voor gezien te houden. Zijn partij boekte vorig jaar een verkiezingszege, maar het is nog steeds niet gelukt overeenstemming te bereiken over een nieuwe regeringsleider en president. Ondertussen zucht Irak onder een zware economische crisis, hoge inflatie en corruptie.

De VN-missie voor Irak (Unami) noemde de ontwikkelingen een “extreem gevaarlijke escalatie”. Ze riep alle betrokken partijen op af te zien van acties die kunnen leiden tot een niet te stuiten reeks ongewenste gebeurtenissen. “Het voortbestaan van de natie staat zelfs op het spel.”

Hongerstaking

De machtige sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr kondigde maandagavond via zijn partijchef Hassan al-Athari op Twitter aan dat hij in hongerstaking gaat om de rust te herstellen in Irak. Volgens het staatspersbureau INA is Sadr van plan niet te eten of drinken totdat de gewelddadigheden en het gebruik van wapens in het land ophouden. “De corrupte gemeenschap geeft, wat er ook gebeurt, niemand een rechtvaardiging voor het gebruik van geweld.”

Volgens veiligheidstroepen kwamen er in de late avond zeker zeven mortiergranaten neer in de groene zone van de hoofdstad waar veel overheidsgebouwen en ambassades staan. Ook werd er regelmatig geschoten met automatische wapens.

Evacuatie Nederlands ambassadepersoneel

Omwille van hun veiligheid werkt en verblijft de staf van de Nederlandse ambassade in de Irakese hoofdstad Bagdad tijdelijk in de Duitse ambassade elders in de stad. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De veiligheidssituatie in het land is nog verder verslechterd en het reisadvies is aangescherpt vanwege de politieke onrust.

De Nederlandse ambassade ligt midden in de Internationale Zone. “Daar is het momenteel erg onrustig; rond de compound vinden vuurgevechten plaats. De Duitse ambassade ligt ver buiten dit gebied. Zodra het weer veilig kan, zullen de medewerkers terugkeren naar de Nederlandse ambassade”, aldus het ministerie.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © ANP / EPA