Onlinemediabedrijf Vice Media op weg naar faillissement

Nederland­se politie arresteert dronken bestuurder die rijbewijs van “Boris Johnson” op zak heeft

In de Nederlandse stad Groningen waren politieagenten afgelopen weekend met verstomming geslagen toen ze een dronken bestuurder tegenhielden. In de wagen van de 35-jarige man vonden ze een Oekraïens rijbewijs dat hem identificeerde als de Britse ex-premier Boris Johnson. “Helaas voor de persoon trapten wij niet in deze namaak”, reageerde de politie nadien op Instagram.