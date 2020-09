Online fraude is booming business, nieuwe campagne waarschuwt: "trap niet in de val” AMPH

11 september 2020

15u26 1 Het meldpunt van de Federale Overheidsdienst Economie kreeg in de eerste acht maanden van 2020 al bijna evenveel meldingen van fraude als in het recordjaar 2019. Het gaat vooral om online fraude. Om consumenten te sensibiliseren lanceert minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) de campagne "Trap niet in de val".

Vorig jaar ontving het meldpunt meer dan 24.000 meldingen van fraude, in de eerste acht maanden van dit jaar waren dat er bijna evenveel. Fraudeurs speelden tijdens de coronacrisis in op de schaarste van bepaalde goederen en op angst bij de bevolking.

Mensen waren tijdens de lockdown ook vaker online om te telewerken of online te shoppen."De coronacrisis heeft die praktijken nog versterkt. We hebben pieken moeten vaststellen tijdens de crisis", zegt minister Muylle.

3 veelvoorkomende vormen

Drie vormen van fraude komen veel voor: frauduleuze webshops (meer dan 1.000 meldingen per maand), valse personen of organisaties (bekende personen of organisaties proberen persoonlijke of bankgegevens te ontfutselen, ook meer dan 1.000 meldingen per maand) en frauduleuze incassobureaus, die fictieve schulden proberen te innen (dit jaar al meer dan 1.000 meldingen).

Om consumenten alerter te maken voor online fraude, starten minister Muylle en de Federale Overheidsdienst Economie met een nieuwe campagne. Die loopt vanaf maandag via radiospots, sociale media en via de website trapnietindeval.be.

Te mooi om waar te zijn

De campagne wil mensen een aantal tips meegeven. “Als het te mooi is om waar te zijn en het aanbod niet realistisch is, ga er niet op in”, zegt Muylle. “Wat ook belangrijk is, is om nooit persoonlijke financiële informatie of paswoorden door te geven. En als je al verzendkosten moet betalen voor iets wat je gratis krijgt, moet dat alarmbellen doen afgaan”, aldus de minister.

Wie toch opgelicht is, kan uiteraard klacht indienen. Het blijkt wel heel moeilijk om fraudeurs te pakken en verloren geld te recupereren. Toch is het belangrijk dat consumenten informatie over (mogelijke) oplichting doorspelen aan de overheid. In de strijd tegen fraude werkt de economische inspectie samen met domeinnaambeheerders, banken en de telecomsector. Vorig jaar werden bijna 1.500 frauduleuze websites offline gehaald en werden 141 bankrekeningnummers en 63 telefoonnummers geblokkeerd.