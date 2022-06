Ongeloof in het Indiase kindertehuis dat dokter Jan oprichtte: “Hier nooit iets fout gemerkt. Nooit”

ONZE OPINIE. Van een tweede kans voor pedoseksue­len mogen kinderen geen slachtof­fer worden

Hoe kan iemand die twintig jaar geleden al betrapt werd met kinderporno nog aan de slag blijven als kinderarts en turncoach? Van een heksenjacht moeten we ver wegblijven en een celstraf is niet het beste antwoord voor iedereen die zich seksueel aangetrokken voelt tot minderjarigen. Maar mogen we het evengoed evident vinden dat zo iemand geen functie meer kan vervullen waarbij frequent (fysiek) contact met kinderen hoort?

15:26