"Ongelijke toegang tot vaccins in de wereld is grotesk” - Devroey: "Zonder lockdown kunnen cafés op 1 mei niet open”

Grote bezorgd­heid bij Frank Vandenbrou­c­ke: “Dit weekend klein ziekenhuis gevuld met coronapa­tiën­ten”

22 maart Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke noemt de maatregelen die de ministers van Onderwijs hebben voorgesteld "interessant en belangrijk". Tegelijk toont de Vooruit-minister zich "zeer ongerust over wat er aan het gebeuren is". Als we de scholen opnieuw willen heropenen na de paasvakantie en de horeca willen heropenen, dan moeten we volgens Vandenbroucke "alles uit de kast halen". Dat heeft hij gezegd in ‘De Ochtend’ op Radio 1.