Onderzoekers UAntwerpen ontdekken waarom spechten geen koppijn krijgen: “Mythe van spechten met schokabsorptie is ontkracht”

Al lange tijd vragen wetenschappers zich af hoe spechten zo snel met hun snavel tegen een boomstam kunnen hameren zonder hun hersenen te beschadigen. Sam Van Wassenbergh, verbonden aan de Onderzoeksgroep Functionele Morfologie (Departement Biologie, UAntwerpen), legt in het tijdschrift ‘Current Biology’ uit dat de heersende aanname — de specht zijn schedel absorbeert de schokken — niet klopt.

Mythe ontkracht

“Tijdens het filmen van de spechten in dierentuinen zag ik ouders aan hun kinderen uitleggen dat spechten geen hoofdpijn krijgen omdat ze een schokdemper in hun kop hebben”, zegt de wetenschapper. “Deze mythe van spechten met schokabsorptie is nu ontkracht door onze vaststellingen.”