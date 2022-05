Onderzoek naar thuisverplegingsbedrijf Altrio na artikels in HLN: “Patiënten zijn geen koopwaar”

Sciensano en ITG vragen mee te speuren naar tijgermug­gen

De speurtocht naar exotische steekmuggen steekt een tandje bij. Iedereen die denkt een tijgermug te spotten in België, kan een foto van de mug opladen op de website muggensurveillance.be. Wetenschappers zullen dan nagaan of het om een tijgermug gaat. Met het project willen het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en Sciensano een beter zicht krijgen op de aanwezigheid van exotische steekmuggen in ons land en de impact op de volksgezondheid. Dat melden de beide instellingen maandag in een persbericht.

