Onderzoek naar Sky ECC brengt ook in buitenland drugsbaronnen in beeld

Het gerechtelijk onderzoek naar Sky ECC zorgde al voor tientallen arrestaties in België en Nederland, en zelfs in de VS. Maar daar blijft het niet bij. In Australië werd 200 kilo cocaïne onderschept, en komt nu ook Hakan Ayik of ‘Handsom Turk’ in beeld. Hij blijkt zowat de meest gezochte drugsbaron ter wereld. En in Zweden waren er blijkbaar plannen voor een bloedbad op een trouwfeest.