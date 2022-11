Onderzoek naar “mogelijk strafbare feiten” op school waar leerlingen werden vernederd door leerkrachten, school werkt mee aan onderzoek

“Op 25 november 2022 werd naar aanleiding van de berichtgeving in de media een onderzoek opgestart naar mogelijke incidenten op de Middenschool te Ninove”, zegt parketwoordvoerster Hanne Ollevier. “Er werd onmiddellijk gestart met het vergaren van de nodige informatie teneinde zo snel mogelijk uit te zoeken wat er zich precies heeft afgespeeld op de school, of er strafbare feiten werden gepleegd en wie hierbij betrokken was. De school verleent haar medewerking aan het onderzoek.”

Maar er wordt dus ook onderzocht of de feiten strafbaar zijn. “Het onderzoek zit momenteel nog in een beginfase, maar is op dit moment volop aan de gang. In dit stadium van het onderzoek is het nog te vroeg om al met voldoende zekerheid uitspraken te doen over de juiste toedracht van de feiten”, zegt het parket over dat onderzoek. Over de school waren nog geen eerdere klachten bij politie of parket gekend.