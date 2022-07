Onderzoek naar leefbare planeten en de levensloop van sterren(stelsels): dit kunnen we de komende 20 jaar verwachten van de James Webb Space Telescope

Vier prachtige foto’s van sterrenstelsels, een analyse van de atmosfeer van een planeet ver weg van ons en donderdag als verrassing een testfoto van Jupiter. De James Webb Space Telescope (JWST) heeft al een goede eerste indruk nagelaten, maar deze week was eigenlijk slechts een voorproefje. Wat kunnen we nog verwachten van de ruimtetelescoop? Waarom kostte de ontwikkeling ervan tientallen miljarden euro’s en duurde dat meerdere decennia? En hoe lang zal de JWST nog operationeel blijven? We zochten het voor je uit.