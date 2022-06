Onderzoek naar doodslag tegen drie werknemers Deutsche Bahn na treinongeval met vijf dodelijke slachtoffers

Wilde kippen pas 3.500 jaar geleden uit hoge bomen gelokt door rijst en gedomesti­ceerd

De kip is wereldwijd een van de populairste voedingsmiddelen, maar dat was niet altijd zo. Ooit vereerde de mens de kippen en at ze niet op. Het is door rijst dat de vogels uit de bomen werden gelokt en werden gedomesticeerd. Dat blijkt nu allemaal veel minder lang geleden dan gedacht.

