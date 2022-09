Ondertekening EU-programma voor 500 miljoen euro steun voor Oekraïne

Het geld, dat werd beloofd tijdens de campagne “Stand up for Ukraine” en de donorconferentie in Warschau, zal gaan naar huisvesting en onderwijs voor mensen die door de oorlog ontheemd zijn geraakt of naar het land zijn teruggekeerd. Het is volgens de Commissie, die een en ander aankondigde in de marge van de achtste Associatieraad tussen Oekraïne en de EU deze maandag in Brussel, ook bestemd voor de landbouwsector in het land.