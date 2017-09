Onderhandelingen over brexit uit het slop 14u17

Bron: ANP 0 AFP Brits brexitminister David Davis (links) en EU-brexitchef Michel Barnier. Londen en Brussel zetten voor het eerst serieuze stappen op weg naar de aanstaande scheiding. De toespraak van de Britse premier Theresa May over de brexit vorige vrijdag lijkt nieuw leven in de onderhandelingen te hebben geblazen. EU-brexitchef Michel Barnier prees na afloop van de vierde onderhandelingsronde zelfs "de toewijding en het professionalisme" bij het Britse team, na maanden klagen over hun opstelling.

"Maar we zijn er nog niet", aldus Barnier. Over drie weken moet hij de 27 EU-leiders vertellen of er genoeg vooruitgang op de hoofddossiers is geboekt om over de toekomstige relatie te beginnen. Hij wees erop dat er enkele grote struikelblokken blijven.

Lees ook Britten blijven 10 miljard per jaar betalen tot de brexit een feit is

Zo weigert Londen het Hof van Justitie te erkennen als de instantie die zich na het Britse vertrek uit de EU uitspreekt bij conflicten over de rechten (zoals pensioenaanspraken) van niet-Britse burgers in Groot-Brittannië en Britten die in een EU-land wonen.

Ook heeft zijn tegenhanger, brexitminister David Davis, duidelijk gemaakt dat zijn regering nog niet kan zeggen welke financiële verplichtingen zij wil honoreren. May had gezegd dat de lidstaten niet bang hoeven te zijn dat ze na de scheiding meer moeten betalen of minder ontvangen.