Onderhandelingen met Washington zullen geen einde maken aan protesten in Iran, meent ayatollah Khamenei

Ouders van vernederde leerling op school in Ninove getuigen: “Wij wisten van niets. Nu pas begrijpen we zijn agressie thuis”

Jarenlang werden leerlingen met autisme op een school in Ninove vernederd en gepest. Dat kwam aan het licht na onderzoek van de onderzoekscel van ‘Het Laatste Nieuws’ en ‘VTM Nieuws’. Sommigen werden opgesloten in de klas of vastgebonden op hun stoel. Niet alle ouders waren op de hoogte van de feiten, blijkt nu. “Wij wisten van niets. Nu pas begrijpen we zijn agressie thuis.”

25 november