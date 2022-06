Onderhandelingen met Engie moeten voor september rond zijn, zegt Van der Straeten: “Moeilijk gaat ook”

Van der Straeten wijst ook op de noodzaak van een snelle beslissing van de Vlaamse regering in het Ventilus-dossier, over de nieuwe hoogspanningslijn in West-Vlaanderen die de offshorewindenergie aan land moet krijgen. Die is nodig om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit te garanderen. “Er is consensus nodig over de prijs. De regering moet kunnen landen”, zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zaterdag nog over het dossier.