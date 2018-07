Onder invloed in niet-gekeurde wagen 18 juli 2018

02u31 0

De Dendermondse politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een alcoholcontrole gehouden op de Provinciale Baan in Baasrode. En daar bleek het al bij het derde voertuig prijs te zijn. Het keuringsattest van de wagen was niet langer geldig en bovendien bleek de bestuurder drugs gebruikt te hebben. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor een periode van vijftien dagen. Hij zal zich later nog in de politierechtbank moeten verantwoorden. (KBD)