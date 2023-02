Ondanks tegenslagen ziet Volvo verkoop elektrische modellen ruim verdubbelen in 2022

Opvallende verschui­vin­gen op de automarkt: VW Golf is na 14 jaar op kop niet langer Europa’s populair­ste auto

In Europa werden vorig jaar in totaal 11,31 miljoen nieuwe auto’s aan de man gebracht. Dat is het laagste aantal in tijden. En ook traditionele zekerheden op de automarkt lijken stilaan af te brokkelen. Zo was de Volkswagen Golf jarenlang de meest geliefde auto op het continent, maar die is nu, na veertien jaar, van zijn troon gestoten.

