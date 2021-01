Ondanks snelle vaccinatie gaat het fout in Israël: “Derde golf raakt ons hard. Ze is complexer”

Hoewel de vaccinatie nergens zo vlot verloopt als in Israël, kreunt het land onder een derde golf van coronabesmettingen. Het personeel van een ziekenhuis in Jeruzalem slaat alarm. “Deze golf is complexer. Patiënten hebben meer complicaties”, zegt een verpleegster.

Israël geeft iedereen het nakijken bij het vaccinatieproces. Bijna een derde van de bevolking kreeg er al een eerste dosis van het vaccin, meer dan 15 procent van de 9,2 miljoen inwoners is al twee keer ingeënt. Van de 70-plussers kreeg zelfs al 80 procent een eerste keer het vaccin en ongeveer twee derde is dubbel beschermd. Afgelopen weekend begon zelfs al het vaccineren van tieners.

Quote Deze golf is complexer. Patiënten hebben meer complica­ties. We zien de angst in hun ogen Verpleegsters van het Hassadah-ziekenhuis

Israël bestelde dan ook vroeg vaccins en betaalde er veel meer voor dan andere landen. Door die snelle vaccinatiecampagne én het feit dat in het land al drie weken een strenge lockdown van kracht is, zou je vermoeden dat het land er goed voor staat. Er gelden strenge reisbeperkingen, de niet-essentiële winkels zijn gesloten, openbare bijeenkomsten van meer dan 10 personen zijn verboden. Toch blijven de besmettingscijfers hoog, zo blijkt uit gegevens van Out World in Data.

Orthodoxe joden en Arabische bevolking

Cyrille Cohen, hoofd van het laboratorium voor immunotherapie aan de Bar-Ilan universiteit, legt in De Standaard uit dat bepaalde minderheden zich niet goed aan de regels houden. Volgens hem gaat het om erg orthodoxe joden enerzijds, en de Arabische bevolking anderzijds. “Precies daar is er een hoog niveau van besmettingen, wat dan overslaat op de rest”, zegt Cohen.

Het personeel van het Hadassah-ziekenhuis in Jeruzalem slaat intussen alarm. Het ziekenhuis dreigt de derde golf niet aan te kunnen, klinkt het in een reportage op Channel 12. “De derde golf heeft ons hard geraakt”, zegt Claudia Foji, verpleegster op intensieve zorgen. “We zijn in oorlog.” De bedden blijven er niet lang leeg, er stromen voortdurend nieuwe patiënten binnen.

Buisje per ongeluk losgekomen

“Deze golf is complexer. De patiënten hebben meer complicaties. De ademhalingsproblemen zijn complexer. We zien de angst in hun ogen”, zegt haar collega Tehila Harel. Het medisch personeel raakt overwerkt. Eerder deze maand was er in een ander ziekenhuis een dramatisch voorval. Het beademingsbuisje van een 47-jarige patiënt kwam per ongeluk los. Dat werd te laat opgemerkt, en de patiënt kwam om het leven.

Patiënten op de gang

De schrik bij het personeel om fouten te maken zit er goed in. “We zijn voortdurend bang”, aldus Tehila Harel. Patiënte Yaffa Elimelech treedt hen bij. “Er zijn niet genoeg bedden, er is onvoldoende apparatuur”, zegt ze. “Zieke mensen worden op de gang gelegd.”

Vice-minister van Volksgezondheid Yoav Kisch - een voormalig gevechtspiloot - vermoedt dat de cijfers de foute richting uitgaan door nieuwe mutaties. “We voeren een oorlog waarbij we slechts weinig kennis hebben over de vijand”, zegt hij. “We moeten onze strategie voortdurend aanpassen. Het virus gebruikt tactieken en methodes die we nog onvoldoende kennen.”

Nieuwe mutaties

Een groot deel van de nieuwe besmettingen - 40 tot 70 procent - wordt toegeschreven aan de Britse variant van het coronavirus. Israël sluit vanaf vandaag ook drie grensovergangen naar Egypte en Jordanië af. Met de maatregel hoopt het de instroom van nieuwe mutaties van het coronavirus te voorkomen.

Vandaag beslist de regering of de strenge lockdown en het eerder ingevoerde vliegverbod verlengd worden. Sharon Elrai-Price, het hoofd van het Israëlische agentschap voor volksgezondheid, had er maandag al voor gepleit om het vliegverkeer nog zeker een maand langer stil te leggen “om vooruitgang in de vaccinatiecampagne mogelijk te maken.” Het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen blijft intussen oplopen.