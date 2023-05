Ondanks sancties bereikt Russische olie-export hoogste peil sinds invasie

Amnesty Internatio­nal telt hoogste aantal gedocumen­teer­de executies in 5 jaar tijd in 2022: “Maar liefst 81 mensen op één dag in Saoedi-Ara­bië”

In 2022 zijn in totaal 883 mensen geëxecuteerd in 20 landen, wat het hoogste aantal gedocumenteerde wettelijke executies wereldwijd was sinds 2017. Het gaat om een stijging van 53 procent tegenover 2021, vooral door de grote aantallen executies in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De naar schatting duizenden executies in China zitten niet in het cijfer vervat. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in haar jaarlijkse rapport over de doodstraf.