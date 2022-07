Ondanks buikpijn en darmklachten dronken Europeanen toch duizenden jaren lang melk

Mutatie om te overleven

Volgens de wetenschappers kwam de mutatie pas naar de voorgrond toen die belangrijk werd om te overleven tijdens epidemieën en hongersnoden. Wie in die periodes last had van de darmklachten door melk te drinken, maakte weinig kans om te overleven.

Grootschalige DNA-analyse

Volgens Shevan Wilkin, het hoofd van een laboratorium dat oude proteïnen onderzoekt aan de Universiteit van Zürich, zijn de ideeën in de studie “erg sterk”. Ze is gespecialiseerd in onderzoek naar melk, maar was niet betrokken bij de studie. “Ik weet niet of ze exact correct zijn, maar het zijn de eerste mensen die aan de slag gingen met data om te bekijken of hun theorie kon kloppen”, zegt ze aan ‘The New York Times’.