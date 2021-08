Ondanks aanslag met 180 doden blijft deze Vlaming als fotograaf in Afghanistan actief. Zijn moeder is bang maar ook trots: “Gelukkig stuurde hij sms'je voor het in het nieuws kwam”

Zelf had Jim Huylebroek het niet zien aankomen dat de taliban Afghanistan zó snel zouden overnemen. De fotograaf uit Willebroek woont samen met een journalist van de gerenommeerde krant 'The New York Times' in een huis in Kaboel, waar ze op hun hoede moeten zijn. Toch konden ze de voorbije weken zonder al te veel problemen de straat op. Het was juist heel rustig in de Afghaanse hoofdstad, en grote restricties werden niet opgelegd, vertelt hij. Maar na de machtsovername van de taliban moest het ergste nog komen: een bomaanslag dicht bij de luchthaven, niet gek ver van waar Huylebroek zich op dat moment bevond. "Hij stuurde meteen een berichtje wat er was gebeurd, en zei dat hij oké was", vertelt zijn moeder Ellen Bongaerts. "Gelukkig liet hij dat weten nog voor de aanslag in het nieuws kwam. Het was best schrikken toen we dat hoorden. We gaan ervan uit dat hij weet wat hij doet - dat zegt hij ons toch steeds. Het is nu al zesenhalf jaar zo: wij geraken het gewoon. Maar toch is dit weer een heftige periode die je meemaakt als ouder."