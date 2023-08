Onbekend aantal Belgen geëvacueerd uit Niger met Spaans legervliegtuig

Wat is er aan de hand in Niger?

Iets meer dan een week geleden zette het leger in Niger de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum buiten spel. Generaal Abdourahamane Tchiani riep zichzelf uit tot nieuwe leider. Bazoum, die sinds april 2021 aan de macht is, werd in zijn paleis vastgezet door leden van de presidentiële garde. Even later kondigde de militaire junta op de nationale televisie aan dat de grenzen gesloten zouden worden en er een avondklok van kracht zou zijn. De avondklok is ondertussen weer opgeheven en dinsdag maakten de coupplegers ook al bekend dat de land- en luchtgrenzen met vijf buurlanden – Algerije, Burkina Faso, Libië, Mali en Tsjaad – werden heropend.



In de voormalige Franse kolonie Niger, sinds 1960 onafhankelijk, zijn al vaker couppogingen geweest. De laatste keer dat dat lukte, was in februari 2010, de toenmalige president Mamadou Tandja werd toen afgezet. Twee keer mislukte een poging om Bazoum van de macht te verdrijven, zeggen bronnen. Eén keer in april 2021, vlak voor zijn beëdiging als president, en een tweede keer in maart toen hij in Turkije was.