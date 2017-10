OM ziet geen reden om rechters kasteelmoord te vervangen

Bron: Belga

Photo News Beklaagden Evert De Clercq, Pierre Serry en André Gyselbrecht.

In de zaak van de kasteelmoord ziet het openbaar ministerie geen argumenten om de drie rechters in Brugge te wraken. Dat bleek deze namiddag voor de eerste kamer van het Gentse hof van beroep, die moet beslissen of er andere rechters aangesteld moeten worden.