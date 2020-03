Exclusief voor abonnees Om de 9 minuten sterft in New York iemand aan coronavirus: “Hopelijk leren we hieruit dat we mensen niet aan hun lot mogen overlaten” Luc Beernaert

31 maart 2020

18u37 0 In New York, momenteel dé hotspot van de coronacrisis in de VS, sterft om de 9 minuten iemand aan het virus. In ziekenhuizen worden de lichamen met een vorklift in koeltrucks geladen. De Vlaamse journalist, stadsgids en schrijver Jacqueline Goossens woont al 40 jaar in New York en ziet het leven er gaandeweg stilvallen. “De ongelijkheid tussen mensen is enorm groot, net als de gaten in het financiële vangnet. Deze crisis is een ongezien sociaal experiment, een stresstest voor het kapitalisme. De gevolgen zullen spectaculair zijn.”

Na wekenlang smeken om steun van de federale overheid, bekwam burgemeester Bill de Blasio eerder deze week dat president Trump het militaire ziekenhuisschip ‘Comfort’ met 1.000 bedden voor niet-coronapatiënten de Hudson liet opvaren. In de ‘stad die nooit slaapt’ vielen al 914 dodelijke slachtoffers, de staat New York telt meer dan 1.200 coronadoden. Tegen begin mei moet het aantal ziekenhuisbedden in New York City verdrievoudigd raken. “We hebben het equivalent van 40 Comforts nodig”, zei de Blasio. Verspreid over de stad werden tenten opgetrokken waar mensen met milde symptomen verzorgd worden, in Central Park en in dure hotels zijn veldhospitalen ingericht. Ook Javits Center, het gigantische expositie- en congrescentrum, is tot ziekenhuis omgebouwd. ‘Too little, too late’, oordelen artsen. “We hebben niet wat we nodig hebben.”

“Mijn leven en dat van de miljoenen New Yorkers is 180 graden omgeslagen”, getuigt Jacqueline Goossens. “Samen met mijn man Tom, schrijver en kunstenaar, hebben we een beetje spaargeld. Maar zoveel mensen hebben niets. Bijna de helft van de Amerikanen heeft minder dan 500 dollar (zo’n 455 euro) op zijn naam. Die mensen leven van week tot week, vaak van dag tot dag. Ik ben actief in een buurtorganisatie die vrijwilligers vraagt om in de soup kitchen, de gaarkeuken, te helpen. Zo heb ik daar op 29 februari geholpen om voor 150 mensen een warme lunch te maken. Ze kregen ook een voedselpakket mee uit de food pantry. De soup kitchen en food pantry zijn nu jammer genoeg gesloten vanwege het virus, hoewel de nood nu nog groter is en zal worden.”

