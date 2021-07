Olympische Spelen in Tokio vermoedelijk zonder toeschouwers

De organisatoren lieten in maart al weten dat buitenlandse toeschouwers vanwege de coronapandemie niet welkom waren op de Olympische Spelen. Verdere beperkingen volgden in juni, toen werd aangekondigd dat lokale toeschouwers wel werden toegelaten, maar slechts de helft van de totale capaciteit per locatie gebruikt zou worden. Een beslissing over de definitieve beperkingen voor het publiek wordt in de komende dagen verwacht, na een formeel besluit van de regering over de noodtoestand.