Olietankers geblokkeerd op Turkse scheepvaartroutes door prijsplafond op Russische olie

Minstens twintig olieschepen met samen 18 miljoen vaten ruwe olie aan boord staan in de file voor de kust van Turkije, nu er nieuwe eisen zijn over de verzekering van die transporten. Dat heeft te maken met een nieuwe regel waarbij de Turkse autoriteiten bewijs van olietankers vragen dat ze verzekerd zijn voordat ze door die zeestraten mogen varen.

KIJK. Wat je moet weten over het prijsplafond voor Russische olie

Die maatregel ging vrijdag in en is een gevolg van het prijsplafond dat de Europese Unie en de G7-landen sinds maandag hebben opgelegd aan het vervoer van Russische olie over zee. Die olie mag niet voor meer dan 60 dollar (of ongeveer 56 euro) per vat worden verkocht.

Door de Europese sancties op Russische olie, die maandag zijn ingegaan, is het verlenen van technische of financiële bijstand voor zeevervoer van Russische ruwe olie en olieproducten verboden, tenzij die producten worden aangekocht tegen of onder het prijsplafond van 60 dollar per vat.

Voor de Turkse autoriteiten is het dan ook moeilijk te controleren of de olietankers verzekerd zijn of niet. Ze vragen nu aan elk schip dat in Turkse wateren komt, Russisch of niet, om een verzekeringsbewijs voor te leggen. Dit leidt tot file aan beide kanten van de Bosporus en Dardanellen. Eén tanker zou er al zes dagen liggen, aldus de Financial Times.

Olietankers geblokkeerd

Turkije eist dat tankers een brief kunnen tonen waarin wordt gegarandeerd dat ze zijn verzekerd in Turkse wateren. De regel geldt voor alle tankers die olie vervoeren vanuit de Zwarte Zee, ook schepen met olie uit Kazachstan. Dat land is erg afhankelijk van routes via Turkije om zijn olie naar internationale markten te brengen. Aan beide kanten van de Turkse zeeroutes zijn nu olietankers geblokkeerd.

Eerder keek Turkije naar websites van verzekeringsmaatschappijen om te zien of schepen wel zijn verzekerd, maar dat zou door het prijsplafond niet meer mogelijk zijn om te bepalen. Een verzekeraar voor de scheepvaart, London P&I Group, zegt dat Turkije voorlopig nog niet zou mogen vragen om een verzekeringsbrief, tegen bijvoorbeeld botsingen of olielekkages. Daarbij werd verwezen naar een inschatting van de International Group of P&I Clubs. Die groep regelt verzekeringsbescherming voor 95 procent van de wereldwijde tankervloot.

Onderhandelingen

Er worden nu onderhandelingen gevoerd tussen Turkije en de verzekeringsgroep om een oplossing te vinden voor de impasse. Overigens ging volgens lokale bronnen zaterdag wel een olietanker van de Russische staatsrederij Sovcomflot door de Turkse zeeroutes nadat zijn Russische verzekeraar de vereiste brief had geregeld.