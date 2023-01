Oliebedrijf ExxonMobil voorspelde opwarming aarde decennia terug al, maar bleef publieke twijfel zaaien

Volgens een nieuwe studie die donderdag is gepubliceerd komen klimaatprojecties die ExxonMobil intern liet maken door wetenschappers voor de jaren 1977 tot en met 2003 vrij nauwkeurig overeen met vergelijkbare studies van overheden en universiteiten. Ook lijken de cijfers van ExxonMobil verdacht veel op waargenomen temperatuurstijgingen in diezelfde periode.

In 2015 was er al onderzoek naar buiten gekomen waarin in detail werd uiteengezet hoe onderzoekers van ExxonMobil de klimaatverandering in de jaren zeventig en tachtig bestudeerden. Maar dat dit eigen onderzoek van het olieconcern zo goed was als nu blijkt, was nog niet bekend.