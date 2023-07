Oleksandr Syrskyi, de generaal die het Oekraïense tegenoffensief leidt: “Ik zou hem in de Champions League van de generaals plaatsen”

Werkloos­heid versus werken: HRW pleit voor "make work pay" aanpak

Het financiële verschil tussen werken en niet werken is in ons land voor bepaalde groepen “niet indrukwekkend.” Die vaststelling maakt de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) in zijn rapport over onze arbeidsmarkt dat woensdag werd voorgesteld, uitgerekend een dag nadat de federale onderhandelingen over de fiscale hervorming definitief werden stopgezet.