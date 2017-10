Officiële fotografe Miss België wil toetreden tot 'Orde der Maagden': "Bikinifoto's maak ik niet" STIJN VAN HOVE IN SHARM-EL-SHEIKH

05u15 0 Jan Aelberts Terwijl de Miss België-kandidates hun vrouwelijkheid volop uitspelen, bedekt Selina De Maeyer de hare. Ze is diepgelovig, noemt zichzelf "Jezus' bruid" en wil haar leven leiden als "Godgewijde maagd". Tegelijk is Selina De Maeyer (30) uit Antwerpen officiële fotografe voor Miss België en volgt ze de kandidates in Egypte. "Bikinishoots doe ik niet. Dat staat mijn geloof niet toe. Ik ga liever op zoek naar het meisje áchter de make-up."

Selina De Maeyer lacht en toont ons haar ring. Een zilveren exemplaar dat haar verloving met Jezus symboliseert. Haar levensdoel? "Toetreden tot de Orde der Maagden, zodra de bisschop mij klaar acht." Je zou je afvragen wat deze devote vrouw in het broeierige Sharm-el-Sheikh te zoeken heeft, omgeven door dertig Miss België-kandidates die zich laven aan de zon en zich uitsloven in bikini. Maar Selina is ook een talentvolle fotografe. Organisatrice Darline Devos ontdekte haar bij toeval op een expositie. Na talloze mails stemde ze toe.





Jan Aelberts Selina aan het werk. "Ik ga op zoek naar de vrouw achter de make-up."

Sensuele opdracht

Of haar geloof geen belemmering is tijdens deze toch wel sensuele opdracht? "Het voelt niet prettig om meisjes te fotograferen in bikini of lingerie, dus dat doe ik niet. Soms vraag ik hen zelfs om hun lipstick af te vegen. Ik wil door mijn lens in hun ziel kijken. De échte vrouw tonen. Dat voelen ze ook aan. Kandidates die door iedereen als 'bitch' worden gezien, blijken soms de onzekersten van de groep te zijn. Je kan je niet inbeelden hoeveel verhalen ik hier te horen krijg. Die draag ik bij me, koester ik. Soms neem ik hen ook op in mijn gebeden." Want bidden, dat doet Selina véél. "Zelfs voor dit gesprek heb ik me even afgezonderd om de Heer te vragen de juiste woorden te vinden."

Jan Aelberts Haar ring maakt duidelijk dat ze al beloofd is aan een ander: aan Jezus.

