OESO raadt VK aan om brexit terug te draaien via nieuw referendum: "Alleen zo kan economie gered worden" Karen Van Eyken

15u33

Bron: The Independent 0 thinkstock De invloedrijke Europese Organisatie voor Economie en Ontwikkeling (OESO) ziet de impasse in de brexitonderhandelingen met lede ogen aan. Volgens de denktank kan de Britse economie enkel nog gered worden door de EU-uitstap terug te draaien via een tweede volksraadpleging.

"Indien de brexit door een politieke beslissing wordt herroepen (andere meerderheid, nieuw referendum, etc.) dan zal dit een significante positieve impact hebben op de economische groei", stelt de OESO in een rapport.

Dit voorstel zal hevige voorstanders van de brexit helemaal niet zinnen, maar kan wel het kamp dat ijvert voor een nieuwe volksraadpleging de wind in de zeilen geven.

Volgens een Britse pro-EU-groep is dit rapport de "laatste nagel aan de doodskist voor het al lang begraven idee dat de brexit onze economie een boost zal geven".

Uit de analyse van de OESO is gebleken dat een EU-uitstap zonder deftige deal waardoor het land de toegang tot de Europese interne markt kwijtraakt, een verbijsterende 40 miljard pond (omgerekend 45 miljard euro) aan economische groei zal wegvagen tegen 2019.

De Britse economie zal 1,5 procent trager groeien in 2019 indien het land de EU verlaat zonder handelsakkoord. Dat ongunstige scenario zou leiden tot een heftige reactie op de financiële markten, een nieuw dieptepunt van de wisselkoers en een downgrade vanwege kredietbeoordelaars.

Van cruciaal belang is uiteraard dat de OESO in dit rapport aanneemt dat de onderhandelingen zullen mislukken waardoor er een harde brexit komt met import- en exportheffingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

De Liberal Democrats - die voorstander zijn van een tweede referendum nadat de onderhandelingen zijn afgelopen - hebben verklaard dat de bevindingen van de OESO hun zienswijze ondersteunen. "Dit is een uiterst belangrijke analyse en de regering kan zich niet veroorloven om die te negeren", zei Jo Swinson van de Lib-Dems. "Voor ons is het duidelijk dat het Britse volk finaal haar zeg moet kunnen doen over de onderhandelde deal met de EU waarbij de kans bestaat dat de brexit definitief wordt begraven", besluit hij.