Oeps! Griekse politie laat Picasso van 16,5 miljoen euro vallen

In 2012 wist een dief in te breken in de Nationale Kunstgalerij in Athene en ervandoor te gaan met Molen van Piet Mondriaan uit 1905 en het kubistische werk Vrouwenhoofd van Pablo Picasso uit 1939. Die laatste heeft een geschatte waarde van 16,5 miljoen euro. Nadat maandag de dief, een 49-jarige Griek, na negen jaar werd gearresteerd, werden gisteren ook de gestolen schilderijen teruggevonden. Op aanwijzing van de dief vond de Griekse politie de werken ingepakt in plastiek in de struiken van een ravijn.