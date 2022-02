Oekraïne ziet grotere kans op diplomatieke oplossing dan op escalatie

“De kans om een diplomatieke oplossing te vinden voor een de-escalatie is aanzienlijk groter dan de dreiging van een nieuwe escalatie”, zo verklaarde Mykhailo Podoliak, een raadgever van de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Hij zei dat na waarschuwingen van de Amerikaanse inlichtingendiensten dat Moskou de voorbereidingen voor een grootschalige inval in Oekraïne zou opdrijven.

Vanuit Oekraïne zelf klinken al langer meer gematigde geluiden. Zelenski zelf heeft al herhaaldelijk gemaand om niet in paniek te raken. Hij vreest dat de zwakke economie van zijn land helemaal bezwijkt door de oorlogstaal. “In het buitenland denken mensen dat het hier oorlog is, maar dat is niet zo”, beklemtoonde de president vrijdag nog.