Oekraïne zegt klaar te zijn voor langverwacht tegenoffensief, explosies gemeld op meerdere plaatsen in Rusland

Oekraïne is klaar om zijn langverwachte tegenoffensief tegen de Russische strijdkrachten te lanceren. Dat heeft Oleksiy Danilov, secretaris van de Oekraïense Nationale Veiligheids- en Defensieraad, verteld aan BBC. Hij plakt er geen datum op, maar stelt dat de aanval “morgen, overmorgen of over een week” kan beginnen. Zaterdag worden door verschillende bronnen meerdere explosies gemeld in bezette plaatsen in Oekraïne en in Rusland.

KIJK. Oekraïense soldaten bereiden zich al een tijdlang voor op dat tegenoffensief:

Danilov vertelde aan BBC dat de Oekraïense regering bij het besluit tot tegenoffensief geen fouten kan veroorloven, omdat het om een “historische kans” gaat “die we niet mogen missen”. Oleksiy Danilov is niet de eerste de beste. Hij is secretaris van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad van Oekraïne en maakt dus deel uit van het oorlogskabinet van president Volodymyr Zelensky.

Volgens Danilov zal het offensief starten wanneer de Oekraïense legertop denkt “het beste resultaat te kunnen behalen”. Hij ontkende tegenover BBC dat het tegenoffensief al gestart is.

Drone-aanvallen

Zaterdagochtend zijn alweer enkele Russische posities bestookt, onder meer met drone-aanvallen. Zo werden volgens de krant ‘Pravda’ explosies gehoord bij de bezette stad Berdjansk in Zuid-Oekraïne. Er waren verschillende explosies te horen, zowel in het centrum als in de haven. Er duiken beelden op van een rookpluim.

Volledig scherm Een rookpluim, zaterdagochtend in de buurt van de bezette stad Berdjansk in Zuid-Oekraïne. © RV

In de regio Brjansk vielen volgens de Russische krant ‘Gazeta’ twee doden toen een auto van het ministerie van Defensie werd aangevallen door een drone. Andere Russische media melden dat in die regio Oekraïense strijders geprobeerd hebben de dorpen Susany en Brochnichi in te nemen. Volgens lokale media als en berichten van bloggers zijn op straat schoten te horen en verschuilen bewoners zich in de kelders van hun huizen. Die berichten zijn niet onafhankelijk geverifieerd.

In Belgorod, een stad vlak bij de grens met Oekraïne, explodeerde volgens diezelfde krant een explosief bij een overheidsgebouw. Dat meldde de gouverneur van Belgorod.

Explosies bij oliepijpleidingen

En in Pskov, een regio in het westen van Rusland op enkele tientallen kilometers van de grens met Estland, is vanmorgen volgens gouverneur Mikhail Vedernikov het administratieve gebouw bij een oliepijpleiding van het staatsbedrijf Transneft beschadigd door een aanval met twee drones. Dat schrijft ‘Novaya Gazeta’. Bij de aanval vielen geen gewonden, zo meldt de gouverneur op Telegram.

Volgens de Russische krant ‘Kommersant’ is ook in Andreopol in de regio Tver een administratief gebouw bij een oliepijpleiding aangevallen door twee drones. Er waren twee explosies, waarna een brand door het personeel werd geblust.

KIJK. Het blijft rommelen in Russische grensstreek met Oekraïne

Wagner vertrekt uit Bachmoet

De Russische huurlingengroep Wagner is wellicht gestart met de terugtrekking van zijn troepen uit bepaalde stellingen in Bachmoet. Dat zeggen de Britse inlichtingendiensten zaterdag. De baas van Wagner, Jevgeni Prigozjin, had donderdag al aangekondigd dat hij zijn manschappen uit de veroverde Oost-Oekraïense stad zou terugtrekken en vrijdag bevestigde ook Kiev dat er een troepenwissel gaande was. De Wagner-huurlingen in de buitenwijken van Bachmoet zouden daarbij vervangen worden door reguliere Russische soldaten.

Volgens de Britten zijn Russischgezinde troepen uit de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk Bachmoet woensdag binnengetrokken. “De wissel met Wagner-troepen zal wellicht gecontroleerd blijven doorgaan”, luidt het. Prigozjin had gezegd dat de Russische troepen tegen 1 juni de volledige controle van Bachmoet in handen zouden moeten hebben.

Ondanks Prigozjins aanhoudende conflict met het Russische ministerie van Defensie zal Moskou volgens Londen een beroep blijven doen op Wagner voor nieuwe offensieve operaties in de Donbas.

KIJK. Wagner-baas: “We trekken ons terug uit Bachmoet”