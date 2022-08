Oekraïne meldt zware gevechten rond oostelijke stad Bachmoet

Dit is de 'Hellfire R9X': het raketwapen met 6 messen waarmee Al-Qai­da-lei­der zou zijn gedood

De beruchte Al-Qaida-leider Ayman Al-Zawahiri (71) werd gedood door twee raketten die afgevuurd werden op zijn huis in Kaboel. Op foto’s waren er amper tekens van een explosie te zien én raakte niemand anders gewond, wat doet vermoeden dat de Verenigde Staten opnieuw gebruik hebben gemaakt van de ‘Hellfire R9X’. In 2017 werd Al-Qaida-topman Abu al-Khayr al-Masri met hetzelfde wapen gedood bij een drone-aanval terwijl hij in een auto door Syrië reisde. De Hellfire R9X is een raket zonder kernkop met zes scheermesachtige messen die uit de romp steken en daardoor zeer gericht hun doelwit kunnen doorsnijden.

