Oekraïne kiest voor bommenlegger Kyrylo Boedanov als nieuwe Defensieminister: wat wil dit zeggen voor de oorlog?

Magneetvis­sers leveren vermoede­lijk wapen Bende van Nijvel in bij politie. HLN was erbij: “We doen dit niet voor de beloning van 250.000 euro”

Een uzi van de rijkswacht die mogelijk gebruikt is door de Bende van Nijvel is terecht. Afgelopen weekend hebben Nederlandse magneetvissers het machinepistool, dat ze eind oktober in Damme hebben opgevist, braafjes binnengebracht bij de politie. “Maar we doen dit niet voor de beloning van 250.000 euro.” Of het wapen daadwerkelijk van de rijkswacht is geweest en of er een link is met de Bende zal nu snel blijken.

6 februari