Oekraïne en Rusland gaan onderhandelen bij grens Wit-Rusland - Oekraïne: “Niet capituleren”

Oekraïne heeft ingestemd met vredesonderhandelingen met Rusland, zo deelde het bureau van de Oekraïense president Volodimir Zelenski zondagmiddag mee. “De Oekraïense delegatie zal de Russische zonder voorafgaande voorwaarden ontmoeten aan de Oekraïens-Wit-Russische grens in de regio van de rivier Pripjat”, zo staat in een mededeling die op sociaalnetwerksites wordt gedeeld.

De aankondiging kwam er vlak nadat de Russische president Vladimir Poetin had verklaard de “ontradingsmacht” van het Russische leger, die een nucleaire component bevat, in paraatheid te brengen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov stelt dat het overleg zal plaatsvinden in Homel, aan de Wit-Russische kant van de grens.

Wit-Rusland

Het Kremlin had eerder al voorgesteld om onderhandelingen in Wit-Rusland op te starten. Maar Kiev had die uitnodiging afgewezen. De Russen hadden de voorbije weken in Wit-Rusland nog duizenden soldaten gestationeerd, die ook Oekraïne zijn binnengevallen. Er zijn ook Russische raketten vanuit het land op Oekraïne afgevuurd, gaf de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko zondagochtend nog toe. De president ontkende wel formeel dat Wit-Russische troepen meevechten aan de zijde van de Russen in Oekraïne.

Voor Zelenski was dat land dus niet neutraal en niet oké als plaats voor onderhandelingen. “Warschau, Bratislava, Boedapest, Istanboel, Bakoe. We hebben die allemaal voorgesteld. Om het even welke andere stad is goed voor ons - in een land van waaruit geen raketten op ons worden afgevuurd. Dat is de enige manier voor eerlijke onderhandelingen die echt een einde kunnen maken aan de oorlog”, zo verwoordde Zelenski het zondagochtend in een videoboodschap.

Veiligheidsgaranties van Loekasjenko

Maar Loekasjenko zou tijdens een telefoongesprek veiligheidsgaranties hebben gegeven aan zijn Oekraïense ambtgenoot. “Russische vliegtuigen, helikopters en raketten die op het grondgebied van Wit-Rusland zijn gestationeerd, zullen ter plaatse blijven tijdens de aankomst, de onderhandelingen en het vertrek van de Oekraïense delegatie”, meldt Kiev daarover.

“Oekraïne zal niet toegeven aan Rusland”

De minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, Dmytro Kouleba, heeft zondag bevestigd dat zijn land “niet zal capituleren” voor Moskou. Hij reageerde daarmee op de aankondiging dat Rusland zijn ‘ontradingsmacht’ in staat van paraatheid laat brengen. “We zullen niet toegeven, we capituleren niet, we staan geen centimeter van ons grondgebied af”, zei hij op een persconferentie via videoverbinding.

Kouleba keek ook vooruit naar de gesprekken met Rusland die voorzien zijn aan de grens met Wit-Rusland, en zei dat ze ernaartoe gaan om te luisteren naar wat Rusland te zeggen heeft. “We zijn bereid om te bespreken hoe we deze oorlog en de bezetting van ons grondgebied kunnen stoppen”, zei hij. Volgens hem is de beslissing van Vladimir Poetin om de ontradingsmacht in staat van paraatheid te brengen een ‘poging om de druk op te voeren op de Oekraïense delegatie’. “Een nucleaire oorlog zou een wereldwijde catastrofe zijn maar wij geven ons niet gewonnen”, besloot de minister.