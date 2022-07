Oekraïense havens "hernemen werkzaamheden" voor graanuitvoer

“Het vertrek en de binnenkomst van vaartuigen in de zeehavens gebeuren via de vorming van een konvooi dat het leidende schip begeleidt. Maar dat zal voorafgaan door het harde werk van hydrografen” om veilige waterwegen te bepalen, aldus nog de marine.

De regering zei maandag zich deze week te verwachten aan de herneming van de graanuitvoer, die cruciaal is voor de voedselzekerheid in de wereld. De voedselprijzen swingen de pan uit sinds de Russische invasie begon op 24 februari.

Istanboel

Het gezamenlijke coördinatiecentrum in Istanboel voor de export van Oekraïense graan via de Zwarte Zee is woensdag eveneens geopend. Dat is ook een bepaling van de akkoorden die op 22 juli zijn ondertekend tussen Rusland, Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties. Het centrum moet inspecties uitvoeren van de vaartuigen die vertrekken en aankomen in Istanboel. Zo moet verzekerd worden dat ze enkel graan vervoeren.