Oekraïense aanval op Sebastopol "nieuwe tegenslag" voor Russische Zwarte Zeevloot

Volgens de Britse inlichtingendiensten is de aanval in elk geval een “nieuwe tegenslag” voor de Zwarte Zeevloot, die in april van dit jaar al zijn vlaggenschip de Moskva verloor bij een Oekraïense raketaanval. De Britten wijzen ook op de berichten over afgelaste parades in Rusland. “Het is onwaarschijnlijk dat de Zwarte Zeevloot belangrijke publieke evenementen gecombineerd krijgt met de oorlog”, klinkt het in een tweet van het Britse ministerie van Defensie.