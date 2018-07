OCMW wil vluchtelingen naar arbeidsmarkt begeleiden 20 juli 2018

Het OCMW van Aalst wil met 'Ken je job' vluchtelingen beter voorbereiden op de arbeidsmarkt.

"Vluchtelingen weten onvoldoende voor welke jobs ze in aanmerking komen en hoe een sollicitatieprocedure doorgaans verloopt", zegt OCMW-voorzitster Sarah Smeyers (N-VA). "Verschillende instanties geven aan dat zij vaak in contact komen met gemotiveerde vluchtelingen die ook gerechtigd zijn om te werken, maar te weinig kennis hebben van wat werken in Vlaanderen betekent. Een heel trimester lang zal Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen nu gedurende twee halve dagen per week deze mensen informeren over wat gebruikelijk is. En ze zullen ook samen verschillende werkvloeren bezoeken."





Sollicitatieskills

"Het OCMW zet sinds jaar en dag in op activering van al onze doelgroepen", vervolgt Smeyers. "Wie werk heeft, heeft ook meer kans om zijn of haar situatie succesvol te verbeteren. Maar we weten allemaal dat willen én kunnen werken niet altijd volstaat. Een job effectief bemachtigen hangt vaak af van goede sollicitatieskills. En daar maken we nu werk van." (RLA)